倒數計時！恒大汽車兩家子公司被申請破產 專家盼債權人不包含「她」

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 11:05

中國恒大集團旗下恒大汽車 (00708-HK)上周日 (28 日) 宣佈，旗下子公司恒大新能源汽車及恒大智能汽車被債權人申請進行破產重整，恒大汽車創立迄今累計虧損逾人民幣 1100 億元，年內虧損 119.95 億元，總資產 348.51 億元，總負債 725.43 億元，借款 264.84 億元。

恒大汽車評估，被債權人申請破產恐對該公司造成重大影響，因為這意味著恒大汽車的生命進入了倒數計時。

恒大汽車此前曾向外界披露，有神秘金主接盤公司 58.5% 股權，徹底擺脫許家印家族掌控，但幾個月下來，「白衣騎士」遲未現身救命。光是今年，恒大汽車就數度傳出從危機中起死回生的傳言，這直接影響了恒大汽車搖搖欲墜的股價。

入監前的恒大集團創辦人許家印長期欺騙債權人，並幻想將恒大短期債務「債轉股」，二次賣給債權人，此次申請破產重整至少能給真的債權人回血。若是像許家印前妻丁玉梅的假債權人，麻煩就大了，因為申請破產重整，可分割恒大汽車資產，掏走核心。

恒大汽車下面幾個工廠已停產停工，地方政府也追回發給恒大汽車的 19 億元補貼。目前，恒大汽車基本沒有活路了，剩下資本市場的一具軀殼。

至於這次被申請破產的恒大新能源汽車（廣東）、恒大智能汽車（廣東），專家認為價值相當大。

恒大汽車有三大生產基地，分別位於天津、上海、廣州。恒大汽車廣州基地就是靠大新能源汽車（廣東）來支撐經營的。至於恒大智能汽車（廣東），這家公司是許家印新能源造夢、造富的半個發祥地。

雖不清楚恒大汽車究竟投入多少精力造車，但上述兩家子公司是許家印的「寶貝」。