〈財報〉微軟Q4業績高於預期 但雲端業績遜色 拖累盤後一度下挫7%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-31 08:18

然而，微軟高層隨後在電話會議上預測 2025 年上半年雲端成長加速，提振投資人信心，收斂盤後跌幅至約莫 3%。

近時確認，微軟周二收低 0.89%，盤後下跌 11.52 美元或 2.73%，報每股 411.40 美元。

FY2025 Q1 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查共識)

營收：638 億美元至 648 億美元 (意味中值年增 13.8%) vs. 652.4 億美元

該預測包括 152.5 億美元的營運支出，處於區間中間，低於 StreetAccount 共識預期的 161 億美元。

FY2024 Q4 (6/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查共識)

EPS：年增 10% 至 2.95 美元 vs. 2.93 美元

營收：年增 15% 至 647.3 億美元 vs. 643.9 億美元

純益：年增 10% 至 220.4 億美元或即每股 2.95 美元 (去年同期為 200.8 億美元或每股 2.69 美元)

各部門 Q4 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)

營收：年增 19% 至 285.2 億美元，但低於預期。 (StreetAccount 估計為 286.8 億美元)

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在與分析師的電話會議上表示，GitHub 的年度營收目前已超過 20 億美元。

Azure 和其他雲端服務該季營收成長 29%，低於分析師先前預估的 31% 成長率，令人大失所望，因為 Azure 成長率自 2022 年以來未曾遜於預期過。微軟並未揭露該類別的具體營收額。

上周谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 表示，其雲端業務 (含 Workspace 生產力軟體和 Google Cloud Platform 基礎架構) 的營收成長約 29%。

華爾街尤其重視微軟雲端部門的表現，因為該公司正與亞馬遜 (AMZN-US) AWS 和谷歌競爭人工智慧(AI) 的工作負載。隨著生成式人工智慧模型的快速發展，這三家公司均重金投資以強化 AI 能力，並試圖吸引新創公司和大公司。對亞馬遜來說，十年來，AWS 一直是重要的利潤來源。

微軟表示，Azure 和其他雲端服務 29% 的營收增長率中，有 8 個百分點來 AI 服務。

納德拉表示：「在 AI 推動下，我們今年市占成長加速。」

微軟財務長胡德 (Amy Hood) 指出， Azure AI 服務的需求仍高過可用產能。微軟 4 月時就指出此趨勢，胡德表示，歐洲部分地區的 Azure 6 月成長略低於預期。

胡德表示，微軟預計第一財季 Azure 營收將成長 28% 至 29%，下半年成長更快。StreetAccount 調查的分析師則預計第一財季 Azure 成長率為 30.6%。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含微軟 365 生產力軟體訂閱、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。(微軟正重新命名 Office 365 套裝)

營收：年增 11% 至 203.2 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 201.3 億美元)

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和來自 Bing 搜尋引擎的廣告。

營收：年增 14% 至 159 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 154.9 億美元)。

此業績得益於個人電腦市場的鞏固。來自設備製造商的 Windows 許可營收年增 4%。科技業研究機構 Gartner 估計，第四財季 PC 出貨量成長 1.9%，高於上一季的 0.9% 增幅。

納德拉表示，在遊戲領域，微軟目前在各個平台和裝置上擁有超過 5 億月活躍用戶。

第四財季進展

微軟開始銷售具有人工智慧功能的 Surface PC，即 AI 功能無須網路連線，可在本地運行的 AI PC。

戴爾、惠普和其他設備製造商也推出自家「Copilot+」個人電腦。