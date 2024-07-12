利字恐仍擺中間？微軟、蘋果不垂簾聽政 AI新創公司關鍵問題仍未解決

鉅亨網編譯許家華 2024-07-12 07:47

微軟 (MSFT-US) 本周宣布放棄在 OpenAI 董事會的觀察員席次，據英國《金融時報》報導，蘋果 (AAPL-US) 也放棄接手類似觀察員位置的原計畫。然而，此舉恐未解決許多關鍵問題。

營利組織 AI Now Institute 的聯合執行董事 Amba Kak 以「詭計」形容微軟和蘋果的聲明，稱他們這做法旨在掩蓋大型科技公司與人工智慧新興參與者之間的關係。

根據知情的匿名人士表示，微軟和 OpenAI 之間關係密切，仍將受到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的審查。同時，許多開發者和研究人員仍然擔心，在人工智慧 (AI) 行業中，利潤優先於安全和道德。

OpenAI 前員工在 6 月 4 日以公開信表達對 AI 快速發展但缺乏監管和舉報保護的擔憂。他們指出，AI 公司有強烈的財務誘因去逃避有效監管，而且目前向公眾和政府披露訊息的義務很薄弱，也不可能奢望其自願揭露訊息。

針對放棄 OpenAI 董事會觀察員席次之舉，微軟沒有提及監管機構，僅表示 OpenAI 董事會經歷 8 個月後已徹底改組，目前微軟已滿意該公司董事會結構，願意退居一旁。

紐約大學斯特恩商學院的助理教授 Joao Sedoc 認為，這對 AI 行業來說是積極的訊號，表明微軟在 OpenAI 中的影響力受到監管機關的關注，而在大型科技公司正日益成為 AI 領域的大型投資者趨勢下，其分拆也是正確的行業先例。

然而，Sedoc 也指出，在 AI 安全方面，微軟的退出可能會帶來一些負面影響，因為該公司在這方面有更多的專業知識和歷史。

AI 安全實踐是 Altman 和早期 OpenAI 董事會之間分歧的核心，也繼續在公司內部造成分歧。今年 5 月，OpenAI 解散了專注於人工智慧長期風險的團隊。

OpenAI 上個月宣布任命 Nakasone 為董事會成員，並稱他將加入最近成立的安全與安保委員會。該小組將花費 90 天的時間評估公司的流程和保障措施，然後向董事會提出建議，並最終向公眾通報最新情況。

另外，Sedoc 提及微軟和 OpenAI 之間存在著一種奇怪的關係，既具有協同效應，又具有競爭性。微軟對 OpenAI 鉅額投資約 130 億美元，並在提供生成式 AI 產品和服務方面密切合作，例如 OpenAI 廣受歡迎的 ChatGPT 聊天機器人由其大型語言模型提供支持，而該模型在 Microsoft 的 Azure 雲端技術上運行。