以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特 真主黨高階指揮官是獵殺目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-31 08:45

以色列軍隊周二（30 日）晚間空襲黎巴嫩首都貝魯特，目標直指真主黨一名高階指揮官，造成至少一人死亡，另有數人受傷。

據《路透》報導，一名目擊者聲稱，大約周二晚上 7 點 40 分，在貝魯特郊區傳出巨大爆炸聲，隨後濃煙竄起，襲擊地點正是黎巴嫩真主黨的據點，至少有五層樓的建築被摧毀。

一名黎巴嫩國安消息人士說，一名真主黨高階指揮官是空襲的目標，目前還不清楚他的情況。

隨後，以色列國防軍發言人表示，因戈蘭高地遭到襲擊，周二在貝魯特發動定點打擊，目標是一名給殺害大批以色列平民的真主黨指揮官。

一名以色列官員聲稱，此次以軍空襲的目標是真主黨武裝指揮官穆赫辛（al-Hajj Mohsin），他是黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉的高級顧問。

另有以色列高階官員表示，希望避免局勢進一步升級。「我們不希望態勢演變成一場更廣泛的戰爭，最終局勢是否會升級，很大程度上取決於真主黨現在的反應。」

在貝魯特南部發生爆炸前不久，以軍證實，真主黨向以色列上加利利地區發射約 15 枚火箭彈，並向以國北部其他地區發射多架攻擊型無人機。雖然真主黨未造成人員傷亡，但這場行動引發多地大火。

美國國務院對此表示，將繼續專注於外交，力求避免以色列與真主黨出現任何形式的升級。