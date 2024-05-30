〈國巨股東會〉陳泰銘：AI需求暢旺下半年估優預期 Q3稼動率顯著提升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-30 11:21

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長陳泰銘表示，下半年現在看起來比預期好，AI 應用很熱、客戶拉貨特別強勁、且會延續下去，預計第三季稼動率會有明顯的拉升。

陳泰銘表示，下半年從國巨角度來看，會比第二季初時預期要來得好，目前無論公司本身或是客戶的庫存，都調整到滿健康的水位；以稼動率來看，第二季標準品約 5 成，第三季會提升到 65%，利基型也會從 70% 提升至 75%。

AI 方面，陳泰銘表示，現在相關應用很熱，國巨在這一塊滲透率很高，提供完整的 AI Package 解決方案，檯面上主要 Player 都是公司的客戶，像是有一家客戶股價過去半年已經漲了 3-4 倍，且動能不會只到年底，將長期延續下去。