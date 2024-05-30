〈國巨股東會〉陳泰銘：AI需求暢旺下半年估優預期 Q3稼動率顯著提升
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-30 11:21
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長陳泰銘表示，下半年現在看起來比預期好，AI 應用很熱、客戶拉貨特別強勁、且會延續下去，預計第三季稼動率會有明顯的拉升。
陳泰銘表示，下半年從國巨角度來看，會比第二季初時預期要來得好，目前無論公司本身或是客戶的庫存，都調整到滿健康的水位；以稼動率來看，第二季標準品約 5 成，第三季會提升到 65%，利基型也會從 70% 提升至 75%。
AI 方面，陳泰銘表示，現在相關應用很熱，國巨在這一塊滲透率很高，提供完整的 AI Package 解決方案，檯面上主要 Player 都是公司的客戶，像是有一家客戶股價過去半年已經漲了 3-4 倍，且動能不會只到年底，將長期延續下去。
陳泰銘進一步指出，目前國巨在 AI 已經不是單只提供 MLCC、晶片電阻，還有包括電感、磁性元件等，其中，當中標準品、利基品都有，也能依照客戶對不同的耐高溫、高電流要求，提供客製化產品組合。
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