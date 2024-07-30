統一資訊推發展口碑管理版圖 商家管理平台上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-30 16:21

消費者在 Google 上對商家的評論日漸形成品牌重要的口碑管理，為幫助連鎖品牌快速掌握旗下店點的評論、星等，並提升形象，統一資訊今 (30) 日指出，推出「商家檔案智慧管理平台」已獲統一超 (2912-TW)、家樂福、鬍鬚張等大型品牌採用，管理超過 7000 家店點。

統一資訊說明，商家檔案智慧管理平台可供品牌一站式管理旗下商家檔案，快速處理潛在的公關危機，並依據顧客反饋優化內部分店管理，提升品牌形象。

據 Adhub 數據顯示，台灣每周超過上千萬人次使用 Google Maps，有高達 87% 的消費者搜尋門市位置時，會查看他人評論，更有 33% 的消費者先參考評論才會在實體商店消費，在地搜尋更可為實體店家提升 80% 銷售。

統一資訊指出，連鎖品牌相當重視 Google 評論，但既有工具但管理上仍需單店查閱各店成效與消費者反饋，使用耗時不便並容易疏於管理，也無法有效總覽每周或每月的品牌經營狀況。

因此，為連鎖品牌打造專屬的「商家檔案智慧服務平台」，具四大功能，包括一站式管理大量商家評論、提供每周 / 每月商家檔案洞察數據、張貼促銷活動資訊，以及競品分析。

當旗下某家店負評率增加，便可針對性的加強分店管理、優化分店服務品質，並依各家分店的商圈消費數據，作為商品開發與行銷決策、投放數位廣告參考。

而業者透過後台，可張貼活動資訊到各店商家檔案的動態貼文，有新品或促銷活動，也可一次張貼到上千個分店商家檔案，不需要各門店一一操作。