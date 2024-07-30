前5月外幣保單新契約保費占比跌破4成 美元投資型買氣直直落

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 20:48

金管會今 (30) 日公布，壽險業 2024 年截至 5 月底，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣 1199.32 億元，年增 5%，外幣保單新契約保費占整體新契約保費收入 39.15%，失守 4 字頭，續創 5 年來同期新低。保險局官員指出，美國基準利率維持高檔，資金持續湧入美債，使得美元投資型保單買氣低迷。

根據統計，前 5 月傳統型外幣保險新契約保費收入為 1014.65 億元、年增 15%，投資型約為 184.67 億元、年減 28%。觀察最近 5 年來外幣保單新契約保費收入的占比情形，2023 年同期為 41.61%，2022 年同期為 59.09%，2021 年同期為 55.88%，2020 年同期為 51.65%，2019 年同期為 40.77%。

綜合來看，壽險業辦理外幣保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、新光人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。

美元保單向來為外幣保單銷售的最大宗，根據統計，今年 5 月底新契約保費收入為 36.4 億美元，年減 1%，其中美元傳統型保單新契約保費 31.58 億美元、年增 9%，美元投資型保單新契約保費 4.82 億美元、年減 39%。

壽險業辦理美元保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、富邦人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。

保險局主秘古坤榮說明，針對外界較為關注的美元投資型保單，新契約保費收入較去年同期衰退近 4 成，主要因市場認為，美國聯準會基準利率維持在高檔，美債價格處於低檔，市場將投資運用資金轉到高利率的美債，導致無法提升消費者購買動機。