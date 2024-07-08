國巨6月營收站穩百億 Q2季增1成創單季新高優預期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-08 17:05

被動元件國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 100.04 億元，雖然月減 6.6%，但年增 14%；第二季營收 314.19 億元，季增 10.2%、年增 17.3%，創單季新高、優於預期，上半年營收 599.23 億元，年增 13.3%。

展望第三季，國巨表示，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望。