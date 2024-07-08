國巨6月營收站穩百億 Q2季增1成創單季新高優預期
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-08 17:05
被動元件國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 100.04 億元，雖然月減 6.6%，但年增 14%；第二季營收 314.19 億元，季增 10.2%、年增 17.3%，創單季新高、優於預期，上半年營收 599.23 億元，年增 13.3%。
展望第三季，國巨表示，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望。
國巨說明，6 月營收較上月減少，主要是受大中華廠區海關盤點及客戶端半年度庫存盤點的因素影響所致，但 AI 相關應用的客戶拉貨動能仍持續穩健；國巨先前法說預估，第二季營收季增 1-3%，毛利率及營益率也會季增低個位數百分比，但今日公告營收表現優於預期。
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