韓媒：三星、台積電在美投資計畫 恐因美大選結果生變

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 08:40

川普此前稱美國資助台灣建設半導體工廠最終將使美國失去所有半導體業務，引發業界廣泛討論。南韓一家經濟雜誌最近援引業內人士的話報導，川普勝選後，南韓可能會重新把重點放在支持英特爾和格芯等國內晶片製造商上，這可能會大幅減少對三星和台積電等外國公司的支持和補貼。

在美國總統拜登的半導體補貼計畫下，三星和台積電分別在德州和亞利桑那州建設新工廠；前者打算到 2030 年投資 450 億美元，台積電則投資約 650 億美元。兩家公司近來都獲得美國政府大量補貼，三星獲得 64 億美元，台積電 66 億美元。

但許多南韓業界人士認為，這些投資計畫恐因川普當選而生變，川普可能會對外國代工廠的補貼提出新的條件。分析師指出，勞動成本增加和通膨已讓三星和台積電新工廠的生產日期延後，這可能會成為更加突出的問題。

一位韓國產業經濟與貿易研究院的半導體專家表示，美國透過補貼和其他激勵措施吸引外國投資。若川普上任，這種積極吸引外國公司的做法可能會停止，取而代之的是專門支持美國公司。若發生這種情況，三星可能會發現在美國進一步投資的動力不大，而選擇專注於本國的龍仁集群和其他國內地區。

三星與台積電在晶圓代工領域的市佔差距正不斷擴大，上述改變恐對三星產生比台積電更大的不利影響。

隨著 AI 半導體產業的發展，二線和三線公司正在迅速縮小差距，也給三星帶來額外的挑戰。

美國的目標是 2030 年在 10 奈米以下先進製程佔有 20% 的市場份額，凸顯在尖端技術上超越三星並追趕台積電的意圖。為達成這一目標，美國料將越來越支持英特爾 (INTC-US) 。英特爾最近獲得美國 85 億美元的半導體補貼，包括貸款支持，總計 200 億美元的資金支援。