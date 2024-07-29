憂日本央行「掃興」 日元空頭加速撤退

鉅亨網編輯林羿君 2024-07-29 12:02

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至 7 月 23 日的兩週內，對沖基金減少了 56,639 份日元淨空頭部位合約，為 2011 年初以來最大規模。

雖然對沖基金仍在做空，但看空程度已降至 2 月以來最低，顯示市場對於日本央行升息的預期越來越高，日元上漲也使套利交易遭到大規模放棄。

Brown Brothers Harriman & Co. 全球貨幣策略主管 Win Thin 報告指出，近期日元走強是受到日本央行本週鷹派決定的預期所推動，若日本央行本周會議結果令人失望，那麼大部分漲勢很快就會逆轉。