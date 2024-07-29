憂日本央行「掃興」 日元空頭加速撤退
鉅亨網編輯林羿君 2024-07-29 12:02
日本央行將在周三開會，對沖基金加速削減對對日元的做空押注。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至 7 月 23 日的兩週內，對沖基金減少了 56,639 份日元淨空頭部位合約，為 2011 年初以來最大規模。
雖然對沖基金仍在做空，但看空程度已降至 2 月以來最低，顯示市場對於日本央行升息的預期越來越高，日元上漲也使套利交易遭到大規模放棄。
Brown Brothers Harriman & Co. 全球貨幣策略主管 Win Thin 報告指出，近期日元走強是受到日本央行本週鷹派決定的預期所推動，若日本央行本周會議結果令人失望，那麼大部分漲勢很快就會逆轉。
隨著日本央行和聯準會政策決定的臨近，投資人對日元日益看漲的信心受到考驗。交易員預計日本央行週三升息的可能性約為 50%，官員的任何鴿派評論都有可能破壞日元近期的漲勢。
本月稍早日本當局疑似三度干預市場幹提振日元，日元匯率已上漲約 5%。週一兌美元匯率變動不大，約 153.59 附近徘徊。
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