全球套利交易大崩盤！日元今徘徊12周高點 本周兌美元強升約2.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-26 16:13

日元兌美元 (USDJPY)在今 (26) 日下午盤從 12 周高點回落並失守 154 日元大關，但本周仍升值約 2.5%，朝今年 4 月下旬以來最佳周線表現邁進，這也代表過去兩年最火熱的套利交易迎來反轉。

美股昨晚在科技股拖累下集體大跌，疲弱的經濟數據再度提振 Fed 降息預期，加上傳出 BOJ 下周可能決定升息，投資人開始解除套利交易，給今年來持續疲軟的日元注入一劑強心針。

Capital.Com 資深市場分析師 Kyle Rodda 表示，這實際上是日元空頭擠壓導致的一次大規模去槓桿事件，迫使整個市場普遍清算。

隨著日元套利交易逆轉，人民幣套利交易也同步逆轉。離岸人民幣兌美元匯率周四 (25 日) 飆升 600 點，一度逼近 7.2 大關，創下去年 9 月以來盤中最大漲幅。

國際貨幣基金 (IMF) 曾發表過日元套利交易與次貸危機關係的報告，報告稱日元套利交易的解除往往會導致資金撤出，引發全球性的資產價格下跌，隨著金融機構去槓桿化，將導致信貸緊縮。

在 2008 年金融危機爆發前夕，至少有價值數千億美元的資金被投入到日元套利交易中，且大多投資於收益更高的風險資產。