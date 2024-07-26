全球套利交易大崩盤！日元今徘徊12周高點 本周兌美元強升約2.5%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-26 16:13
日元兌美元 (USDJPY)在今 (26) 日下午盤從 12 周高點回落並失守 154 日元大關，但本周仍升值約 2.5%，朝今年 4 月下旬以來最佳周線表現邁進，這也代表過去兩年最火熱的套利交易迎來反轉。
《華爾街見聞》報導，隨著市場對聯準會 (Fed) 降息、AI 和獲利預期被顛覆，日元、人民幣(USDCNY) 大漲，套利交易崩盤，AI 概念股遭猛烈拋售。隨著日元強勢反彈，美日利差縮小預期升溫，套利交易逆轉正在全球引發一場大規模「清算」。
套利交易是指透過借入低息貨幣再投資於高收益資產獲利，由於日本央行 (BOJ) 長期將利率維持在低檔，日元往往被視為套利交易中最具吸引力的貨幣之一。
對於外匯市場上最受歡迎的「賣日元買美元」的套利交易來說，美日利差越大，投資獲利空間就越大，因此美股走強和美國利率區間上行往往不利日元。
美股昨晚在科技股拖累下集體大跌，疲弱的經濟數據再度提振 Fed 降息預期，加上傳出 BOJ 下周可能決定升息，投資人開始解除套利交易，給今年來持續疲軟的日元注入一劑強心針。
Capital.Com 資深市場分析師 Kyle Rodda 表示，這實際上是日元空頭擠壓導致的一次大規模去槓桿事件，迫使整個市場普遍清算。
隨著日元套利交易逆轉，人民幣套利交易也同步逆轉。離岸人民幣兌美元匯率周四 (25 日) 飆升 600 點，一度逼近 7.2 大關，創下去年 9 月以來盤中最大漲幅。
國際貨幣基金 (IMF) 曾發表過日元套利交易與次貸危機關係的報告，報告稱日元套利交易的解除往往會導致資金撤出，引發全球性的資產價格下跌，隨著金融機構去槓桿化，將導致信貸緊縮。
具體來說，日元套利交易解除恐在資產價格波動、風險偏好變化、危機時期的去槓桿化、信貸市場緊縮跟次貸危機加劇等五大方面帶來影響。
回顧歷史，2008 年金融危機前夕，日元套利交易也出現大規模解除的現象。
在 2008 年金融危機爆發前夕，至少有價值數千億美元的資金被投入到日元套利交易中，且大多投資於收益更高的風險資產。
當美國房市泡沫破裂，投資人就爭先恐後地平倉套利交易，加上避險貨幣大量湧入，對日元的需求激增，推升日元大幅升值，恐慌的交易行為進一步加劇了全球經濟危機。伴隨全球經濟衰退，日元升值對出口導向型的日本經濟來說更是雪上加霜，最終使日本淪為 G7 經濟表現最差的國家。
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