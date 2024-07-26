日元「瘋狂」漲勢來去如風？下周見真章

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:46

投資人押注美日利差會逐漸縮小，近來爭先恐後買進日元，日元 2 周以來反彈超過 5%，這個瘋狂漲勢會維持多久？最快下周三見真章。

彭博社報導，日元自 7 月 11 日開始飆升，兌美元匯率一直保持約 5% 的升幅，日本疑似干預匯市，更使日元如虎添翼。

互換市場顯示，日本央行在 7 月 31 日會議結束時升息 15 個基點的可能性為 43%，顯示市場情緒非常謹慎。接受彭博調查的日本央行觀察家中，只有 30% 預測會升息。

這使得日元多頭變得脆弱，特別是如果日本央行也令大幅減少購債規模的預期落空，或聯準會在當天稍晚削弱未來幾個月降息的希望。

ATFX Global Markets 的 Nick Twidale 說「這是日元的瘋狂漲勢」，他從事日元交易已經有四分之一個世紀了，認為日本央行可能令人掃興，不會在緊縮政策中發揮的作用。

Twidale 表示，如果日本央行的政策不如市場預期，那麼日元的套利交易將會「捲土重來」。

澳洲國民銀行 (National Australia Bank Ltd.) 的 Rodrigo Catril 表示，如果日本央行「不能完全兌現承諾」，那麼日圓兌美元匯率可能會走低至 158 的水平。