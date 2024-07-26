〈房產〉北台灣鬼月新推案量突破1366億元勇創新高 文山區最熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 10:57

下月進入傳統上視作諸事不宜的民俗月，但市調機構統計，歷年落在 8 月的民俗月，建商推案儼然不再有所忌諱，以今年來說，北台灣新成屋、預售屋預估推案量來到約 1366.2 億元，創統計紀錄新高，再觀察 2019 年迄今，除了今年外，2020 年到 2022 年連續三年皆是突破 1000 億元量能，陰間盛典已干擾不了陽間房市興致。

住展發言人陳炳辰表示，民間信仰在民俗月入厝的顧忌勝於購屋，而購買預售屋到交屋搬遷乃數年之後的事，相對影響性小，加上隨著時代變遷，沖淡不少習俗束縛，趁勢該買就買，建商也就無懼進場。

且這幾年的民俗月均恰逢推案時機，2020、2021 年為史上最低利率時期，房市風光明媚，月月是好月，新北市淡水區淡海新市鎮、新店區央北重劃區、土城區捷運海山站周邊等地都見指標案在該月份進駐。

2022 年又因上半年疫情出現變種，波及建案走避至緩和時期推出，一延就延到民俗月，建商也義無反顧開案，桃園市青埔重劃區便有百億案在當時登場。而今年則無疑在於市場熱況，打鐵趁熱，讓民俗月表現不俗。

至於 2023 年民俗月推案量 606.2 億元，為近年低檔，主因不脫不確定因素多，建商全年都在走停看聽路線，且平均地權條例修正案 7 月才上路，8 月頹勢並不意外。今年情勢反轉，比起去年量能倍數暴增，建商延續上半年積極態度，尤其台北市預期見到千億元水準，又是一罕見高點，文山區預計進場的三大案「元利木柵路案 No.2」、「潤隆萬芳路案」，與「將捷木柵路案」貢獻了超過九成的量體，陽氣旺盛力克鬼月陰霾。