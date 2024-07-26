〈房產〉資金找出路 私法人買豪宅限制多改買商用不動產案增加

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 13:38

2023 年七月《平均地權條例》修正後，私法人購買住宅，採取許可制，政策也對私法人購買豪宅限縮，造成法人購買住宅的交易銳減，實價揭露 6 月兩間相關投資公司以全額 3.4 億元現金購入，大安區「首泰信義」中樓層兩戶，單價 183.3~185.8 萬元。

房仲業者指出，由於「首泰信義」19 樓以下為一般事務所用途，顯示現在有資金的法人由住轉商，改買商用不動產。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，「首泰信義」是台北市少見的豪宅捷運共構案，下方是捷運信義安和站 5 號出口，樓高達 34 層，3 到 19 樓為一般事務所用途，20 樓以上則是規劃 88-180 坪的豪宅，屋齡僅 2 年，目前實價共揭露 6 筆交易，百坪以上格局的單價至少 183 萬元，甚至高樓層站上 200 萬俱樂部，因採高規格豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，鄰近信義計畫區和 101 大樓，讓成交價格表現優異。

今年以來的投資市場交易，仍有法人購置豪辦，除了投資公司買「首泰信義」之外，還包括醫療業者以 1.65 億購買「基泰台大」辦公室、而最熱門的豪辦就屬「欣翰士林官邸」，今年共四戶總價落在 1.35~2.9 億元由批發零售業、行銷公司、投資顧問公司等業者分別購入進駐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》自從去年 7 月修法後，限定法人購置住宅僅能作為宿舍、供居住使用的出租經營、實施都更危老或合建等用途，並採取許可制。根據內政部資料，截至今年 3 月底，九個月以來私法人申請購買住宅件數仍有 588 件、許可數為 424 件，今年 5 月內政部更進一步設定三大限制，包括僅能買成屋、禁止買高價住宅、以及公司需成立至少一年且員工 5 人以上等，除非解禁，否則未來豪宅法人戶將越來越少。