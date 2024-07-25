北京拚經濟！中國央行意外調降MLF利率

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 11:44

中國人民銀行（央行）周四（25 日）進行人民幣（下同）2,000 億元 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率為 2.3%，意外調降 20 個基點，凸顯北京增強支撐經濟的力道。

中國央行周四表示，1 年期 MLF 操作中標利率為 2.3%，此前為 2.5%。這是央行自去年 8 月以來首次下調 MLF 利率。

央行通常每月月中進行一次 MLF 操作，央行已在 7 月 15 日進行 1,000 億元 MLF 操作，利率是 2.5%。

本月兩次 MLF 操作後，當月 MLF 口徑淨投放 1,970 億元，結束 MLF 連續四個月無淨投放的趨勢。

本次 MLF 利率調降幅度比 7 天期公開市場逆回購操作利率更大，後者本周稍早的下調幅度為 10 個基點。

據《華爾街見聞》報導，接近央行人士表示，此次增開 MLF 操作，滿足了金融機構的中長期資金需求。本次 MLF 操作接近月底，金融機構流動性的需求明顯升溫，貨幣市場利率有一定上行壓力。

部分 MLF 參與機構交易員也提到，他們在此次需求報送中前瞻考慮了下個月的到期量，甚至考慮了央行可能賣出公債的操作。

據《彭博》報導，華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 說，MLF 利率調低是在近期沒有到期的情況下完成，顯示央行有意釋出寬鬆信號。而 MLF 利率下調幅度更大，主要是因為 MLF 利率一開始就較高。

ING 銀行大中華區首席經濟學家 Lynn Song 表示：基本上這是所有關鍵利率的協調行動，以放寬貨幣政策。值得注意的是，本輪寬鬆是從 7 天期公開市場逆回購操作利率開始，這可能是其未來作為主要政策利率角色的信號。

中國央行總裁潘功勝曾在陸家嘴論壇上說，要淡化 7 天期公開市場逆回購操作利率以外其他工具的政策利率色彩。