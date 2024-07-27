〈財報〉寧德時代H1淨利年增一成 大賺逾人民幣200億元

中國電池製造商寧德時代 ( 300750-CN ) 周五 (26 日) 公布今年 1 至 6 月財報，該公司上半年營收年減 11.88% 至 人民幣 1,667.67 億元(以下單位皆同)、淨利年增 10.37% 至 228.65 億元。

營收依產品劃分，動力電池系統上半年實現營收 1,126.49 億元，年減 19.2%，儲能電池系統與電池材料及回收營收增加。財報提到，受惠各國再生能源轉型加速、儲能政策及市場環境優化等因素，全球儲能市場需求持續成長。

據研調機構 SNE Research 數據顯示，今年前 5 月，寧德時代動力電池裝車量全球市占率為 37.5%，已從 2017 年至 2023 年連續 7 年霸占全球動力電池市占率第一位置。

中國市場方面，今年上半年，寧德時代動力電池裝車量市占率上升至 46.4％，較去年同期增長 3 個百分點，霸占大陸和全球市場的動力電池第一名。

儲能電池方面，寧德時代與 Fluence、Nextera、Wärtsilä、Flexgen、Hyosung 等海外新能源產業領先客戶深度開展多區域、多領域的業務合作；與國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中國廣核集團等中國本土客戶在新能源領域達成合作。

寧德時代表示，公司持續推出創新產品。日前發布神行 Plus 電池，實現系統能量密度超 200Wh/kg，是全球首個兼備 1,000km 續航以及 4C 超充特性的磷酸鐵鋰電池。而新一代麒麟高功率電池放電功率超 1,300KW，可助力新能源車實現零百加速 2 秒以內。