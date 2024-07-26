〈台幣〉匯市相對風平浪靜 收升0.7分至32.831元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 17:52

台股加權指數今 (26) 日放量重挫 752 點，不過，新台幣偏強整理，終場收在 32.831 元，升值 0.7 分，台北外匯經紀公司成交值 13.62 億美元，比起台股，台北匯市顯得風平浪靜。

新台幣以 32.82 元、升值 1.8 分開出後，一度貶至 32.86 元，全日高低價差 9.9 分，高見 32.761 元，終場收在 32.831 元，升值 0.7 分。

觀察主要亞幣，泰銖升值近 0.5% 最多，新台幣收升 0.02%，港幣和星元平盤附近震盪，日元和韓元轉貶 0.2%，人民幣也貶值近 0.3%。

統一投顧指出，儘管美國總統候選人對產業政策的相關評論，以及拜登宣布退選轉而支持賀錦麗，對市場帶來不確定性，不過，政治議題往往是短線干擾，行情終將回歸基本面。