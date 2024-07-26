神盾重新聚焦先進封裝IP 暫緩併購Curious

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 20:09

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (26) 日晚間召開重訊，財務長李宜平表示，為將資源聚焦在先進高階封裝、製程及相關 IP 架構下，擬暫緩與 Curious 股份受讓計畫，關於結束併購一事，則坦言由於雙方當初是合意併購，沒有賠償金疑慮。

神盾原先在今年 3 月 29 日董事會決議，以增資發行新股作為受讓 Curious Holding Co.，Ltd. 股東所持有 Curious 股份之對價方式，取得日本無晶圓廠 IC 設計公司 Curious Holding Co.,Ltd 60％股權；神盾將依換股比率每 1 股 Curious 股份換發約 0.034302493 股新股，預估總交易金額約新台幣 5.25 億元。

不過，神盾考量未來整體業務及經營策略，將優先專注在先進高階封裝、製程及相關 IP 架構下之業務發展，因此在維護股東權益為最高原則前提下，擬暫緩與 Curious 之股份受讓計畫，但後續仍持續關注日本市場成長動能，於適當時機再行評估下一階段之合作計畫。