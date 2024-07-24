美Q2經濟成長率、PCE數據公佈前夕 國際金價小幅上漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-24 16:54

國際金價今 (24) 日小漲，現貨價格與期貨價格漲幅介於 0.3% 至 0.4%，在每盎司 2416 美元附近徘徊，因市場正等待可能影響聯準會 (Fed) 降息時間表的美國經濟數據公佈。

美國週四 (25 日) 將公佈今年第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，隔日也將公佈 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，若美國 GDP 或核心 PCE 數據走高，可能在短期內對金價構成阻礙，但由於 Fed 似乎即將降息，黃金從基本面來看短期上仍具上漲潛力。

根據《路透社》調查，越來越多的分析師認為 Fed 今年只會在 9 月和 12 月降息兩次，因為儘管通膨有所緩解，但美國消費者需求強勁，因此 Fed 有理由謹慎行事。

路透社技術分析師王濤表示，現貨金價有望突破 2417 美元的反壓位置，進一步反彈至 2432 美元。

此外，印度將黃金和白銀進口關稅從 15% 下調至 6%，澳盛銀行 (ANZ) 表示，這將支持這個全球第二大黃金消費國的珠寶製造業，並為已經有利的需求背景錦上添花。

現貨白銀今日也小漲逾 0.2%，一度漲高至每盎司 29.555 美元，鉑金亦走漲 0.6% 至每盎司 949.33 美元，鈀金上漲 0.3% 至每盎司 928.59 美元。