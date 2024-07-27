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4項數據+2項指標告訴你這不是崩盤，強勢題材股可以這樣選！

陳冠廷分析師（摩爾投顧） 2024-07-27 09:10

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4項數據+2項指標告訴你這不是崩盤，強勢題材股可以這樣選！(圖:shutterstock)

美股四大指數除了道瓊收小漲以外，其餘費半、納斯達克、標普 500 通通收黑，但其實還有羅素 2000 指數是收漲，四大指數有的跌破季線，有的大跌，但羅素 2000 連月線都沒有碰到。所以這其實不是崩盤，而是資金從大型股輪動到中小型股的資金輪動。

至於推動股價指數往上最大的力量就是經濟和景氣，大家在擔心是否景氣已經衰退。美國最新公佈的第二季 GDP 季比年增率達 2.8% 是超出預期的，還有美國第二季實質個人消費支出季比年增 2.3% 也是亮眼數字。7/20 首次申領失業給付人數為 23.5 萬人，比 7/13 的 24.5 萬人減少，首次申領失業給付的數據是景氣衰退最敏感的指標之一，最新公佈的數據比上期還減少，如果是景氣衰退數字應該大幅跳升才有可能。最後是台經院最新公佈經濟預測台灣經濟成長率 3.85%，比上次預測上修 0.56%，如果景氣不好，不可能數字還往上調整。

其他證明美股大跌絕非崩盤的有力數字還有” 美國垃圾債券風險利差收窄”，從上期 9.37 縮小到 9.26，如果是崩盤的恐慌，利差只會擴大，不可能縮小。因為垃圾債就是體質較差的公司所發行的債券，在氣氛恐慌之時，要投資人投資體質不好的公司的債券，這些公司勢必要給投資人更大的誘因，所以垃圾債券的利率會大幅提高，跟零風險的美國公債相比，美國公債利率變動幅度比較小，兩者相減，利差就會在恐慌時大幅擴大。所以利差收窄直接告訴大家，這不是崩盤。

還有一項數據表現資本市場資金充沛，那就是貨幣市場基金規模達 6 兆美元，貨幣市場基金專投資短期且安全的國庫券，所以流動性很高，變現速度很快，利率也比較低，所以這些資金是相對不安定的，當利率調降，貨幣市場基金的報酬率就會下降，就會吸引資金往更高報酬率的地方，其中之一就是股市。所以貨幣市場基金規模越來越龐大，代表潛在的買股活水也很龐大。加拿大央行已領先美國降息，之前就出現加拿大降息，美國後面跟著降，所以加拿大降息是美國聯準會降息的先行指數，從美國的經濟數據 + 美股的大幅修正，聯準會降息的要素皆已俱備。一但降息，貨幣市場基金就成為買進股市的新動能。

除了 Google 財報在雲端業務獲利年增爆增 200% 以外，IBM 財報 AI 業務訂單也激增，日月光法說二度上調資本支出，原預期 21 億上調後上看 30 億美元。這些數字都在告訴大家，網路科技巨頭撒在 AI 的資本支出確實能帶來回報，日月光上調資本支出也在告訴大家，先進封裝和晶片真的供不應求。這整個其實環環相扣，網路巨頭在 AI 能獲利，代表他們願意繼續投資 AI，所以輝達才能繼續賣晶片，台積電才能繼續製造晶片，Cowos 先進封裝設備供應鏈才能繼續旺。

像均豪 (5443-TW) 從開低到大漲 6.26%，均華 (6640-TW) 連月線都沒跌破，7/26 又大漲 9.5% 將近漲停，弘塑 (3131-TW) 走勢也強過大盤，7/26 盤中一度漲停創新高，大量 (3167-TW) 小跌 1.28% 仍在 5 與 10 日均線附近，東捷 (8064-TW) 回測月線支撐，京元電子 (2449-TW) 回測季線支撐，昇陽半導體 (8028-TW) 仍守在月線之上。Cowos 設備概念股確實比大盤抗跌且強勢。

特斯拉財報顯示電動汽車利潤轉差，正因為如此，馬斯克才公開宣稱，特斯拉是一家 AI / 機器人公司，馬斯克就是想讓 AI 機器人的營收佔比可以往上提升，讓電動汽車的重要性降低，畢竟面對中國便宜電動車的競爭，導致利潤往下掉，只要馬斯克機器人願景成為現實，特斯拉將變成機器人公司，不管股價和營收都有望再創新高峰。這個願景也帶來台灣機器人供應鏈的獲利機會。

喬福 (1540-TW)7/26 盤中一度漲停又創新高，彬台 (3379-TW) 仍守在 5 和 10 日線上小漲 4%，所羅門 (2359-TW) 在區間震盪仍比大盤抗跌，慶騰 (4534-TW) 雖繼續下探但還沒碰到季線，和椿 (6215-TW) 仍守月線之上強過大盤，盟立 (2464-TW) 回測月線支撐，東台 (4526-TW) 回測季線支撐，和大 (1536-TW) 回測季線支撐，力銘 (3593-TW) 回測月線支撐，高鋒 (4510-TW)7/26 從開低到收盤小漲 3.27%。機器人概念股相較大盤也呈現抗跌和更為強勢的走勢。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
https://lin.ee/6rOzncL
更完整分析歡迎收看 7/26 盤後節目
https://youtu.be/PQJ3Mna4ARM

文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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道瓊指數40589.341.64%
費城半導體5103.1291.95%
均華8309.50%
弘塑15600.65%
大量69.6-1.28%
東捷58.2-1.85%
京元電子108.5-3.56%
昇陽半導體118.53.49%
喬福34.4-0.72%
彬台45.24.03%
所羅門1630.00%
慶騰23.3-0.85%
和椿62-1.43%
盟立83.5-1.65%
東台28-1.93%
和大62.5-4.29%
力銘18.51.65%
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