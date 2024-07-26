該貪婪還是恐懼?用這方法判斷強弱，就能找出接下來的「主流股」!!

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 19:00

週五台北股市在凱米襲台連放兩個台颱假後開盤首日，這期間美國股市動盪加據的主因是企業財報不佳，投資者繼續拋售一些領先科技股，美股 S&P500 指數和 NASDAQ 指數持續下跌，其中 NASDAQ 與費半指數更是跌破上升季線，使台股在颱風假後的首個開盤日就要一口氣釋放壓力。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，今天開盤後一口氣慣破季線，在早盤有出現一點低盤承接盤的現象，連選擇權隱波也有不尋常的現象，皆透露出有大量的多方在這邊進場，但投資人恐懼的心理仍無法放開，使得早盤一直壓抑在兩萬二附近遊走，終場收在 22119 點，成交量僅早盤有補放，終場仍不到五千億，量縮止穩，顯示盤勢並沒有失控，但也還得等待更多的訊號來強化這邊落底的可能。

現在該貪婪還是恐懼? 就鄭瑞宗從認識的券商營業員得知，這一波一路攻堅過程，投資人越來越相信拉回就是要買，結果在出現較大幅修正時，就套住了。有一部份長期老江湖的台股資深投資人，就是抱那種台塑、南亞幾十年的這群股友們，配息配到幾乎是零成本了，都在日前股市兩萬三、兩萬四附近全賣掉並轉去 (2330-TW) 台積電，就鄭瑞宗所知，大多買在 1020 至 1050 元這區。

鄭瑞宗指出，以主力的心態來說，套了你就不太可能在拉給你解套，除非後續有更大的利多與展望去支持未來繼續攻擊的動力，但行情轉空了嗎? 就鄭瑞宗的看法未必!! 漲多回檔換手休息是正常的多頭能量釋放，且這是急跌不是緩跌，行情緩步才易洗到投資人上勾，形成溫水煮青蛙，以目前來說是緩漲急跌的格局，洗盤換手的可能仍最大，在落底前，你要快點作好功課，就是要找出下半年最有優勢的族群。

如何判斷落底? 通常在多頭格局一段時間後，第一次拉回跌破上升季線後，都會在季線這邊震幾天，只要這期間不要再有其他利空出現，行情就有止穩跡象，這過程低點可能會時而跌破又拉回來短線整理區間裡。另外也可能出現跌破但卻不是增量跌破的情況，未來三至五個交易日內就易在拉上去區間裡。只要不是出現增量跌破低點並收破的話，行情就不會有延續的空方殺盤力道，且再度拉回來區間裡，形成假跌破的可能就大增，這時止穩就會更加明確。

鄭瑞宗強調，這期間，相對強勢抗跌的族群也會有明顯的守穩現象，而這陣子在盤勢拉回且季線保衛戰區域，就有這種強勢的族群出現。今日估計會是很多強勢股短線的低點，至於能不能 V 轉端看個股基本面題材夠不夠強，以及拉回換手洗盤有沒有洗乾淨，這攸關整理時間的長短。今日弘塑、均華、辛耘、均豪都逆勢上漲甚至是大漲，也告訴我們台積電後勢不會差到哪邊去。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

弘塑、均華大漲暗示台積電買點浮現！神盾、安國帶領神盾集團再來一波！

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