鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67元，調升幅度3.08%。其中最高估值84元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Reddit公司今(26日)收盤價為62.06元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌2.62%短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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