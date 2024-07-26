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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為115.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:18

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.58元上修至4.79元，其中最高估值8.61元，最低估值4.36元，預估目標價為115.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.61(8.61)9.3511.7411.29
最低值4.36(2.36)5.087.388.07
平均值5.54(5.09)6.728.759.68
中位數4.79(4.58)6.458.539.68

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值178.67億201.19億236.29億194.33億
最低值144.90億145.08億153.80億181.00億
平均值164.88億178.71億192.86億187.67億
中位數168.15億182.39億194.99億187.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.861.30-2.69-3.263.58
營業收入115.02億110.62億132.13億178.37億155.43億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVST

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