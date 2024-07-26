鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為115.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 12:18
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.58元上修至4.79元，其中最高估值8.61元，最低估值4.36元，預估目標價為115.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.61(8.61)
|9.35
|11.74
|11.29
|最低值
|4.36(2.36)
|5.08
|7.38
|8.07
|平均值
|5.54(5.09)
|6.72
|8.75
|9.68
|中位數
|4.79(4.58)
|6.45
|8.53
|9.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|178.67億
|201.19億
|236.29億
|194.33億
|最低值
|144.90億
|145.08億
|153.80億
|181.00億
|平均值
|164.88億
|178.71億
|192.86億
|187.67億
|中位數
|168.15億
|182.39億
|194.99億
|187.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.86
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|營業收入
|115.02億
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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