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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lear Corp.(LEA-US)EPS預估下修至13元，預估目標價為150.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Lear Corp.(LEA-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.6元下修至13元，其中最高估值14.43元，最低估值12.24元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.43(14.43)18.122.523.05
最低值12.24(12.8)14.6816.0720.63
平均值13.16(13.65)16.2519.3121.84
中位數13(13.6)16.391921.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值244.15億254.31億267.84億278.63億
最低值234.39億238.99億245.34億263.92億
平均值238.02億247.76億258.50億271.27億
中位數237.64億248.33億258.33億271.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS12.752.626.195.479.68
營業收入198.14億170.45億192.59億208.79億234.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Lear Corp.(LEA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLEA

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