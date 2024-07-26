鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lear Corp.(LEA-US)EPS預估下修至13元，預估目標價為150.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 20:18
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Lear Corp.(LEA-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.6元下修至13元，其中最高估值14.43元，最低估值12.24元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.43(14.43)
|18.1
|22.5
|23.05
|最低值
|12.24(12.8)
|14.68
|16.07
|20.63
|平均值
|13.16(13.65)
|16.25
|19.31
|21.84
|中位數
|13(13.6)
|16.39
|19
|21.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|244.15億
|254.31億
|267.84億
|278.63億
|最低值
|234.39億
|238.99億
|245.34億
|263.92億
|平均值
|238.02億
|247.76億
|258.50億
|271.27億
|中位數
|237.64億
|248.33億
|258.33億
|271.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|12.75
|2.62
|6.19
|5.47
|9.68
|營業收入
|198.14億
|170.45億
|192.59億
|208.79億
|234.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Lear Corp.(LEA-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠而浦(WHR-US)EPS預估下修至12.19元，預估目標價為109.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meritage住宅(MTH-US)EPS預估上修至20.48元，預估目標價為198.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為52.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為9.17元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇