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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估下修至-4.93元，預估目標價為65.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 22:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.75元下修至-4.93元，其中最高估值-3.49元，最低估值-9.02元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.49(-3.49)-0.190.531.12
最低值-9.02(-9.02)-1.18-0.320.84
平均值-5.28(-4.91)-0.550.160.99
中位數-4.93(-4.75)-0.50.151

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.30億14.31億20.80億20.74億
最低值10.50億12.10億14.88億17.81億
平均值10.95億13.40億16.46億19.44億
中位數10.92億13.53億16.08億19.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS--------
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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