鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估下修至-4.93元，預估目標價為65.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 22:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.75元下修至-4.93元，其中最高估值-3.49元，最低估值-9.02元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.49(-3.49)
|-0.19
|0.53
|1.12
|最低值
|-9.02(-9.02)
|-1.18
|-0.32
|0.84
|平均值
|-5.28(-4.91)
|-0.55
|0.16
|0.99
|中位數
|-4.93(-4.75)
|-0.5
|0.15
|1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.30億
|14.31億
|20.80億
|20.74億
|最低值
|10.50億
|12.10億
|14.88億
|17.81億
|平均值
|10.95億
|13.40億
|16.46億
|19.44億
|中位數
|10.92億
|13.53億
|16.08億
|19.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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