揚明光上半年每股虧損2.52元 新訂單增溫挹注H2稼動提升

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 16:59

揚明光學 (3504-TW) 2024 年第二季仍陷虧損，單季稅後虧損 5804 萬元，每股虧損 0.51 元，2024 年上半年稅後虧損高達 2.87 億元，較 2023 年同期虧損 1.53 億元明顯增加，也超越 2023 年全年的虧損金額，上半年每股虧損達 2.52 元，揚明光總經理張雅容今 (26) 日在法說會中指出，在車用、高階安控等產品需求增加，預估今年下半年的稼動率將優於上半年的表現。

同時，在包括智能家居取得像光學、車用及高階安控的需求增加同時，揚明光已經將市場毫無生機且又遭遇一片式 LCD 投影機高度競爭的 PICO 微投影機生產資源部分移轉到其他需求強勁如車用光學、高階安控鏡頭業務部門。

揚明光學 2024 年上半年虧損的大幅增加，並超越 2023 年全年的虧損，主要在今年第一季認列新竹出租給緯創 (3231-TW) 生產用的新安廠頂層火警災損失 1.35 億元，且此一在 3 月 25 日發生的火警災變影響，造成揚明光學一直到 4 月 8 日才復工，也影響第二季的稼動率。

總經理張雅容指出，對新竹新安廠的災損部分，揚明光在第二季經清點設備及庫存實際損失後，也迴轉 1900 萬元的損失回來，也持就是說，揚明光學新安廠的截至 2024 年上半年止所實際認列的損失金額降至 1.19 億元。

至於新安廠的出險理賠部分，張雅容指出，這些理賠內容包括揚明光投保的產險及營業中斷險等多個險種，目前揚明光也與保險公司積極協調中，希望在 2024 年年底前完成出險理賠事宜。

揚明光學 2024 年第二季財報營收 6.38 億元，毛利率 8.8%，季增 3.25 個百分點，年減 2.08 個百分點，單季稅後虧損 5804 萬元，較上季稅後虧損 2.29 億元及去年同期稅後虧損 6716 萬元減少，單季每股虧損 0.51 元

揚明光學 2024 年上半年財報營收 11.98 億元，毛利率爲 7.28%，年減 2.82 個百分點，揚明光 2024 年上半年稅後虧損高達 2.87 億元，較 2023 年同期虧損 1.53 億元明顯增加，也超越 2023 年全年的虧損金額，上半年每股虧損達 2.52 元

揚明光學因新竹新安廠頂層出租給緯創區域於 3 月 25 日晚間發生火災，此一事故造成部份廠房、生產設備及存貨受損，公司自事故發生起停工停班，於 4 月 8 日起逐步陸續恢復生產。揚明光不只取像光學、3D 列印、車用光學元件出貨因此火災事件影響。揚明也在 2024 年第一季財報認列此一火警災損失 1.35 億元。

揚明光學 2024 年第二季財報營收 6.38 億元，毛利率 8.8%，季增 3.25 個百分點，年減 2.08 個百分點，單季稅後虧損 5804 萬元，較上季稅後虧損 2.29 億元及去年同期稅後虧損 6716 萬元減少，單季每股虧損 0.51 元。

揚明光學 2024 年上半年財報營收 11.98 億元，毛利率爲 7.28%，年減 2.82 個百分點，揚明光 2024 年上半年稅後虧損高達 2.87 億元，較 2023 年同期虧損 1.53 億元明顯增加，也超越 2023 年全年的虧損金額，上半年每股虧損達 2.52 元