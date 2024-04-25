揚明光遭緯創新安廠火警影響生產及出貨 Q1每股大虧2.01元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 17:13

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 在第一季遭遇出租給緯創 (3231-TW) 生產用的新安廠頂層火警影響，造成營收大減後，並認列災周損失 1.35 億元，今 (25) 公布 2024 年第一季財報的稅後虧損高達 2.29 億元，每股虧損 2.01 元。

揚明光 2024 年第一 季營收 5.6 億元，營業毛利 3111 萬元，毛利率 5.55%，季減 6.99 個百分，年減 3.69 個百分點，點營業損失 1.13 億元，稅後虧損 2.29 億元，每股虧損 2.01 元。

揚明光學表示，由於新安廠頂層出租給緯創區域於 3 月 25 日晚間發生火災，此事故造成部份廠房、生產設備及存貨受損，公司自事故發生起停工停班，於 4 月 8 日起逐步陸續恢復生產。取像光學、3D 列印、車用光學元件出貨因此火災事件影響。