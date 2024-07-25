揚明光認列火警損失影響大 上半年大虧2.87億元超越去年一整年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-25 15:49

光學元件廠揚明光學 (3504-TW) 今 (25) 日公布最新財報，2024 年第二季仍陷虧損，單季稅後虧損 5804 萬元，每股虧損 0.51 元，2024 年上半年稅後虧損高達 2.87 億元，較 2023 年同期虧損 1.53 億元明顯增加，也超越 2023 年全年的虧損金額，上半年每股虧損達 2.52 元。

揚明光學 2024 年上半年虧損的大幅增加，主要在今年第一季認列新竹出租給緯創 (3231-TW) 生產用的新安廠頂層火警災損失 1.35 億元，且此一在 3 月 25 日發生的火警災變影響，造成揚明光學一直到 4 月 8 日才復工，也影響第二季的稼動率。

揚明光學 2024 年第二季財報營收 6.38 億元，毛利率 8.8%，季增 3.25 個百分點，年減 2.08 個百分點，單季稅後虧損 5804 萬元，較上季稅後虧損 2.29 億元及去年同期稅後虧損 6716 萬元減少，單季每股虧損 0.51 元

揚明光學 2024 年上半年財報營收 11.98 億元，毛利率爲 7.28%，年減 2.82 個百分點，揚明光 2024 年上半年稅後虧損高達 2.87 億元，較 2023 年同期虧損 1.53 億元明顯增加，也超越 2023 年全年的虧損金額，上半年每股虧損達 2.52 元

揚明光學因新竹新安廠頂層出租給緯創區域於 3 月 25 日晚間發生火災，此一事故造成部份廠房、生產設備及存貨受損，公司自事故發生起停工停班，於 4 月 8 日起逐步陸續恢復生產。揚明光不只取像光學、3D 列印、車用光學元件出貨因此火災事件影響。揚明也在 2024 年第一季財報認列此一火警災損失 1.35 億元。