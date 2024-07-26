研華Q2純益季增6% 上半年EPS 4.78元 B/B值回到1以上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-26 19:00

工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (26) 日公告第二季財報，稅後純益 21.13 億元，季增 6%、年減 29.6%，每股純益 2.46 元；上半年稅後純益 41.06 億元，年減 31.1%，每股純益 4.78 元。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，研華第二季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.01，為 2022 年第二季以來 BB 值首度回歸 1 以上。

陳清熙進一步說明，觀察第二季三大區域之 BB 值，北美、歐洲及中國分別回升至 1.00、1.04 及 1.02 水位，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦，在全球工業自動化及能源轉型等高成長應用帶動下，營收動能持續提升。

研華第二季營收 146.43 億元，季增 5.5%、年減 14%；毛利率 40.5%，季增 0.5 個百分點、年減 0.7 個百分點、營益率 14.8%，季增 1 個百分點、年減 5.35 個分點。

研華上半年營收 285.23 億元，年減 17.1%、毛利率 40.2%，年減 0.2 個百分點、營益率 14.3%，年減 5.8 個百分點；上半年營收及獲利年對年雙位數下滑，主要受到地緣政治、高通膨等系統性風險影響，終端需求仍偏保守。

若以美元表達，研華上半年營收 8.97 億美元，年減 20%；整體營運以區域別而言，僅台灣市場表現最佳，年對年成長 12%，主要受惠於半導體設備及博奕相關專案出貨帶動。

不過，北美、歐洲、北亞及新興市場均較去年同期雙位數衰退；中國市場則個位數年減。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退。