揚明光學2023年由盈轉虧 每股虧損2.52元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 19:43

揚明光學 (3504-TW) 今 (23) 日公布最新財報，2023 年由盈轉虧，全年稅後虧損 2.87 億元，每股虧損 2.52 元，公司 指出，2024 年首季光學元件類產品因傳統投影零組件需求回溫，出貨情形可望較上季成長。

揚明光學 2023 年第四季營收 7.71 億元，毛利率 12.54%，季增 3.1 個百分點，年增 0.92 個百分點，稅後虧損 6709 萬元，與去年同期及上季均同樣爲虧損，每股虧損 0.59 元。

揚明光學 2023 年全年營收 30.1 億元，毛利率 10.52%，年減 6.76 個百分點，全年稅後虧損 2.87 億元，較去年由盈轉虧，每股虧損 2.52 元

揚明光學表示，2023 營收 30.1 億元，年減 36%，其中微投光機因非中國市場的客戶仍在去化庫存，銷售中國市場的客戶受中國經濟通貨緊縮、消費低迷及低價單片式 LCD 投影解決方案競爭影響，整體出貨較前一年度衰退近 60%

同時，光學元件類產品因客戶調節庫存影響，年減 13%；取像光學受到智能家居鏡頭客戶端機種 EOL 及高階鏡頭銷售不如預期的影響，年減 22%；3D 列印因歐美央行升息抑制高通膨引發終端客戶設備投資持觀望態度影響，客戶進行庫存調節並延後新機種量產時程，年減 26%。

揚明光學 2023 年在車用產品年減 3%，主要是 HUD 與投地燈出貨成長，填補車用鏡頭因中國車用市況不佳，出貨大幅衰退的影響。