〈亞洲生技大會〉台塩生技攜海洋科技及膠原蛋白產製技術參展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 13:45

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臺鹽指出，展會現場展售多款台塩生技明星產品，「關鍵錠 PLUS」添加臺鹽專利非變性二型膠原蛋白及專利薑黃素，是行動保健的關鍵良伴，父親節送禮，守護老爸靈活力。「奢逆時御膚淨白精華乳」曾獲法國維多利亞美妝大賞最佳創新獎肯定，採專利次微米膠原蛋白包覆技術，完整包覆蝦紅素，每滴富含 50 億顆膠原微粒精華，使女性由內而外展現美麗。「鮮選我塩麹」成分自然無添加，可去腥、軟化肉質，是中秋烤肉必備神隊友。