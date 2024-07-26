默克宣布收購Unity-SC 強化半導體量測設備布局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 11:34

默克 (Merck) 今 (26) 日宣布，收購法國半導體產業量測與檢測設備供應商 Unity-SC，此次收購將包含 1.55 億歐元的初期付款以及後續階段性付款，看好雙方技術結合，將為全球半導體設備製造市場創造高價值的解決方案。

默克補充，Unity-SC 是一家創新的量測與檢測設備供應商，專為半導體產業提供先進封裝和異質整合的製程控制解決方案，應用於微晶片和化合物半導體晶圓。

默克指出，AI、HPC、HBM 與化合物半導體等技術，需要精密的量測與檢測解決方案來提升可靠度、品質和成本效益，並增進製造良率。計量學 (Metrology) 是門精確量測的科學，用以準確評估物理特性。

由於半導體產業對品質的要求非常高，量測和檢測解決方案在半導體製程中扮演著至關重要的角色，尤其在異質整合、3D 先進封裝設備的應用上更顯重要。Unity-SC 公司總部位於法國東南部的格勒諾布爾（Grenoble）附近，擁有約 160 名員工，其中 70 人從事研究與開發工作。

默克集團執行董事會主席暨執行長葛麗鶴 (Belén Garijo) 表示，收購 Unity-SC 補強集團在半導體產業的產品組合，提升公司作為整合解決方案供應商的能力，不僅能更好地協助客戶開發下一代晶片，也能受益於 AI 成長所帶來的發展機會。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼 (Kai Beckmann) 表示，正如同以工具和儀器推動生命科學產業的發展，公司預期 3D 量測工具也將推進半導體材料產業發展。將量測技術納入我們的產品組合，使集團能夠提供更多材料和解決方案，有效解決客戶在製程中所面對的挑戰，並協助客戶透過先進製程和異質整合來推動摩爾定律的進一步發展。

Unity-SC 執行長 Dan Lee 表示，公司受惠默克在半導體材料製造方面的深厚知識、豐富的光學專業，及其在生命科學儀器領域的能力，雙方合作能創造高價值的解決方案來服務共同的客戶，也期待成為默克集團的一份子，持續與客戶保持密切關係並為半導體產業提供更廣泛的產品與服務。

默克認為，下一代晶片需要更快、更強大的運算效能，且更加節能，以因應不斷成長的資料量，滿足 AI 應用的需求，其要求更高的電晶體和互連密度，以及低延遲的傳輸，因此半導體製造商對材料和架構創新的需求，已達到前所未有的水準。

Unity-SC 是先進封裝、異質整合、混合鍵合技術 (Hybrid Bonding) 和化合物半導體應用方面的創新者，也是少數幾家能夠提供 3D 光學量測方案的公司之一，讓半導體製造商能進行互連檢測和量產製造量測。為了在大規模量產時提高良率，能快速量測和檢查每個元件和晶片至關重要。