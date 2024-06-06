漢翔攜手美國業者 打入國際無人機版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-07 14:32
漢翔 (2634-TW) 今 (7) 日宣布，與美國 AEVEX Aerospace 公司簽署合作備忘錄，範圍涵蓋「空中 / 地面無人裝備系統」，正式宣告漢翔藉此進入與國際合作的無人載具領域。
漢翔表示，正式躋身無人機製造商之列，未來不限定在軍用商規，應用範疇會更加廣泛，最終目標放眼全球無人機市場。
美國 AEVEX Aerospace 專長無人飛行系統的設計、製造和整合，並具備相當成熟的技術與實戰經驗，該公司去年 12 月、今年 4 月參訪漢翔的航電廠、先進複材中心、線束與裝配產線等，自此雙方陸續展開洽談合作，希望能在台灣建立無人機供應鏈基地。
漢翔強調，在無人機市場不會缺席，在軍用商規領域中，已與國內多家廠商洽談，無論是委製、系統整合、後勤維修，均可滿足各家業者需求。
而此次合作備忘錄完成後，雙方針對未來無人裝備系統合作交換意見，AEVEX 公司也表示，期與漢翔建立長遠穩定夥伴關係。
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