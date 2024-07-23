漢翔於法茵堡航展傳捷報 拿下70億元大單

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-23 11:15

漢翔 (2634-TW) 今 (23) 日宣布，董事長胡開宏率團隊赴英國參加兩年一度的法茵堡航展，航展首日即有重大斬獲，與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，預估銷值近新台幣 70 億元，為此次業拓行程奠定豐收的開端。

漢翔說明，本次簽約標的包括空中巴士公司寬體客機 A350、A330neo、波音公司 B787 和新一代商務噴射機等機型的發動機零組件。

漢翔正持續深耕歐洲發動機業務，配合客戶布局寬體客機和商務噴射機市場，另持續投資廠房、精進改善以達到客戶要求，目前已規劃投入發動機鑄造產能擴充及鍛造能量建置等，以垂直整合原物料供應鏈來提升市場競爭力，並進一步布局發動機 MRO 市場。

隨著國際旅運復甦強勁，飛機發動機業務需求正穩定成長，漢翔樂觀看待，將推升營收大幅增加，未來也將深耕設計、研發、製造和維修等各領域。