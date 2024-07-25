鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.72億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BinaryX(BNX)24小時漲幅22.1%；Saga(SAGA)24小時漲幅14.4%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；BETA(BETA)24小時跌幅10.2%；JITO(JTO)24小時跌幅7.42%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；Dymension(DYM)近一週漲幅25.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅21.5%。