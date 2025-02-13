鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.39億美元，GMX(GMX)24小時漲幅達14%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,796.17美元，24小時漲跌幅+1.78%；以太幣(ETH)現報價格2,741.15美元，24小時漲跌幅+5.00%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.39億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.49億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.6億美元。
24小時漲幅：GMX(GMX)24小時漲幅14%；IDEX(IDEX)24小時漲幅6.87%；DEXE(DEXE)24小時漲幅4.42%。
24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅89.1%；Biswap(BSW)24小時跌幅61%；DODO(DODO)24小時跌幅39.3%。
近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅16.6%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅15.3%；VTHO(VTHO)近一週漲幅10.2%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅510%；BAKE(BAKE)近一週跌幅138%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅106%。
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