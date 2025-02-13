鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.39億美元，GMX(GMX)24小時漲幅達14%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 10:15

‌



24小時漲幅：GMX(GMX)24小時漲幅14%；IDEX(IDEX)24小時漲幅6.87%；DEXE(DEXE)24小時漲幅4.42%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅89.1%；Biswap(BSW)24小時跌幅61%；DODO(DODO)24小時跌幅39.3%。

‌



近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅16.6%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅15.3%；VTHO(VTHO)近一週漲幅10.2%。