高盛大幅增持比特幣與以太幣ETF

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-13 13:40

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根據最新提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，高盛在 2024 年第四季大幅增加了其在比特幣和以太幣 ETF 的投資。

文件顯示，高盛目前持有價值約 13 億美元的貝萊德比特幣 ETF 和價值 3 億美元的富達比特幣 ETF 。另外，高盛還持有近 5 億美元的以太幣 ETF，由貝萊德和富達各占一半。

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整體而言，高盛的加密 ETF 持有量較上一季成長了 50%，當時其持有的價值約為 7.2 億美元。特別是以太幣的部分，其曝險從 2200 萬美元增加到 4.76 億美元，相當於增持 2000%。

這些投資正值比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH) 市場價格顯著上漲之際，它們在第四季分別上漲了 41% 和 26.3%。

此外，文件顯示，高盛退出了在其他幾個比特幣 ETF 的持倉，包括 Bitwise 和 WisdomTree 提供的 ETF，以及 Invesco 和 Galaxy、ARK 和 21Shares 的聯合 ETF。

高盛對現貨加密貨幣 ETF 市場的興趣，建立在 2024 年第二季的初步嘗試之上，當時高盛披露了對比特幣 ETF 4.18 億美元的投資。

目前尚不清楚高盛持有的加密貨幣是其自己的投資，還是代表客戶持有的資產。加密貨幣投資平台 BitcoinIRA 的營運長兼共同創辦人 Chris Kline 表示：「如果這是高盛自己表達的觀點，我會感到驚訝，但看到高盛的客戶加入更廣泛的數位資產運動，令人鼓舞。」

文件顯示，摩根士丹利、富國銀行和對沖基金文藝復興科技都購買了部分加密貨幣 ETF。甚至連威斯康辛州的退休基金也加入其中，在 2024 年初購買了價值近 1 億美元的現貨比特幣 ETF。

據加密數據平台 SoSoValue 稱，總體而言，投資者已向美國比特幣現貨 ETF 投入了超過 400 億美元，並向以太幣現貨 ETF 投入了 32 億美元。

Maple 的執行長兼共同創辦人 Sidney Powell 認為，這些比特幣持股表明，資金雄厚的投資者在加密貨幣投資方面變得更加精明。

除了持有現貨比特幣 ETF 的股份外，高盛還披露，它擁有近 7 億美元的現貨比特幣 ETF 選擇權。高盛押注超過 5 億美元，認為比特幣的價格會上漲，並以近 1.6 億美元的賭注對沖其價格下跌的風險。 這些比特幣選擇權若沒有 ETF，將無法輕易取得。