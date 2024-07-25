盤後速報 - 佑全(6929)下週(8月1日)除息0.27元，預估參考價67.33元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
佑全(6929-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。
以今日(7月23日)收盤價67.60元計算，預估參考價為67.33元，息值合計為0.27元，股息殖利率0.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
佑全(6929-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材之連鎖藥妝藥局。近5日股價下跌0.73%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|67.60
|0.271
|0.4%
|0.0
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