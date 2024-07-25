盤後速報 - 勁豐(6577)下週(8月1日)除權息6.7元，預估參考價106.37元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
勁豐(6577-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利5.7元，合計股利6.7元。
以今日(7月23日)收盤價168.00元計算，預估參考價為106.37元，權息值合計為61.63元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
勁豐(6577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為醫療及特殊應用嵌入式顯示器模組。近5日股價下跌5.62%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|168.00
|1.0
|0.6%
|5.7
|2023/07/03
|115.0
|4.45
|3.87%
|0.0
|2022/06/30
|61.6
|3.85
|6.25%
|0.0
|2021/08/09
|68.3
|5.0
|7.32%
|0.0
|2020/06/30
|79.4
|5.0
|6.3%
|0.0
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