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鉅亨速報

盤後速報 - 勁豐(6577)下週(8月1日)除權息6.7元，預估參考價106.37元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

勁豐(6577-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利5.7元，合計股利6.7元。

以今日(7月23日)收盤價168.00元計算，預估參考價為106.37元，權息值合計為61.63元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

勁豐(6577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為醫療及特殊應用嵌入式顯示器模組。近5日股價下跌5.62%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 168.00 1.0 0.6% 5.7
2023/07/03 115.0 4.45 3.87% 0.0
2022/06/30 61.6 3.85 6.25% 0.0
2021/08/09 68.3 5.0 7.32% 0.0
2020/06/30 79.4 5.0 6.3% 0.0

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