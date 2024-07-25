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鉅亨速報

盤後速報 - 花仙子(1730)下週(8月1日)除息2.8元，預估參考價53.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07

花仙子(1730-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(7月23日)收盤價56.30元計算，預估參考價為53.5元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

花仙子(1730-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為家庭日用化學品工業類。玻璃陶瓷餐具。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 56.30 2.8 4.97% 0.0
2023/08/03 60.9 3.0 4.93% 0.0
2022/07/28 59.0 3.0 5.08% 0.0
2021/08/09 68.5 3.86 5.64% 0.0
2020/08/14 74.8 3.76 5.03% 0.0

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