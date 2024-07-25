盤後速報 - 寶利徠(1813)下週(8月1日)除息0.5元，預估參考價20.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
寶利徠(1813-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月23日)收盤價20.50元計算，預估參考價為20.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶利徠(1813-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為鏡片、鏡框、清洗器具製造加工進出口買賣。磁碟光碟片、光學儀器研究開發製造加工進出口買賣。隱形眼鏡、清潔液、醫療器材進出口買賣。近5日股價下跌3.3%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|20.50
|0.5
|2.44%
|0.0
|2023/08/03
|19.6
|0.5
|2.55%
|0.0
|2022/08/03
|19.5
|0.5
|2.56%
|0.0
|2020/07/29
|21.6
|1.0
|4.63%
|0.0
|2019/07/09
|29.15
|2.0
|6.86%
|0.0
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