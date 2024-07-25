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鉅亨速報

盤後速報 - 生達(1720)下週(8月1日)除息2.7元，預估參考價74.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07

生達(1720-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

以今日(7月23日)收盤價77.40元計算，預估參考價為74.7元，息值合計為2.7元，股息殖利率3.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

生達(1720-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人用藥品。健康食品。近5日股價上漲4.59%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 77.40 2.7 3.49% 0.0
2023/08/03 63.4 2.5 3.94% 0.0
2022/07/28 46.9 2.5 5.33% 0.0
2021/07/29 39.8 1.8 4.52% 0.0
2020/07/30 42.85 1.5 3.5% 0.0

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