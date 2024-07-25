盤後速報 - 生達(1720)下週(8月1日)除息2.7元，預估參考價74.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:07
生達(1720-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
以今日(7月23日)收盤價77.40元計算，預估參考價為74.7元，息值合計為2.7元，股息殖利率3.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
生達(1720-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人用藥品。健康食品。近5日股價上漲4.59%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|77.40
|2.7
|3.49%
|0.0
|2023/08/03
|63.4
|2.5
|3.94%
|0.0
|2022/07/28
|46.9
|2.5
|5.33%
|0.0
|2021/07/29
|39.8
|1.8
|4.52%
|0.0
|2020/07/30
|42.85
|1.5
|3.5%
|0.0
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