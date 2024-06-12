花仙子估今年銷量持穩成長 強化三大市場布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-13 22:42

清潔用品廠花仙子 (1730-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長蔡心心營業報告中指出，預期今年銷售數量將持續穩定成長，並強化台灣、東南亞、中國大陸等三大市場布局。

展望下半年，花仙子在台灣將聚焦於改善產品組合，強化通路和優化現有產品線來實現長期成長；東南亞則推廣自有品牌產品、擴展產品和銷售網路，並借助空氣清新劑 / 除臭劑等產品的成功搶佔市場。

在中國大陸則將積極調整產品組合並控制費用，專注提升盈利並穩定市場，花仙子表示，將持續研發推出具競爭性產品，擴大市場占有率，以各種創新的營運模式持續追求成長，每年維持良好的營運績效。

花仙子股東會承認去年財報及 2023 年下半年盈餘分配案，去年每股純益 3.65 元、每股配發 2.8 元現金股利，蔡心心強調，將繼續穩健經營、維持高現金股利配發政策，期望將整體營運成果回饋給全體股東。

花仙子本次股東會也完成董事改選，3 席董事分別為蔡心心、王佳郁、王立志；4 獨董包括林志垚、曾雅彩、陳昭君、梁玄博。會後董事會推選蔡心心續任董事長。