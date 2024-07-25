〈財報〉AI榮景帶動晶片狂賣！SK海力士Q2獲利創六年高 淨利、營收增倍俱優預期
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-25 09:00
南韓半導體大廠 SK 海力士今 (25) 日公佈自 2018 年來的最高季度獲利表現，今年第二季淨利季增逾一倍至 29.8 億美元，這家輝達(NVDA-US) 主要供應商並稱今年下半年 AI 晶片需求將進一步成長，例如用於生成式 AI 的高頻寬記憶體 (HBM)。
《華爾街日報》報導，在 6 月為止的三個月內，SK 海力士淨利為 4.120 兆韓元 (約 29.8 億美元)，高於 Factset 預估的 3.76 兆韓元且較前一季成長一倍多，這一表現也延續今年首季在 AI 熱潮帶動晶片需求下轉虧為盈的成長動能。
這家全球第二大記憶體晶片製造商強勁的季度獲利成長顯示，市場對其 HBM 和其他 AI 晶片的強勁需求不會很快消失。SK 海力士表示，HBM 在今年第二季的銷售季增超過 80%，年增率也超過 250%。SK 海力士曾在 5 月表示，今年 HBM 產品已售罄，明年產能也幾乎全被預訂。
此外，SK 海力士今年第二季營收亦年增 125% 至 16.423 兆韓元，為季度新高表現，營業利潤達 5.469 兆韓元，雙雙優於市場預期。
SK 海力士財務長 Kim Woohyun 表示，該公司將在穩定的財務結構基礎上，進一步鞏固作為 AI 記憶體晶片領導者的地位。
分析師表示，AI 主導的晶片產業榮景可能會持續到明年。
為滿足對先進記憶體晶片日益增長的需求，SK 海力士將額外投資 145.6 億美元，擴大在南韓的半導體產能，並打算在美國印第安納州投資 38.7 億美元蓋 AI 晶片封裝廠。
SK 海力士從今年 3 月開始率先量產先進的 HBM3E 產品，將優先供貨給輝達。
新韓證券表示，今年底 HBM 在 SK 海力士 DRAM 晶片利潤中的佔比料將達 20%，主要因為輝達預估將加快下一代 GPU 計畫，以滿足 AI 熱潮下不斷飆升的需求。
由於市場預期 SK 海力士將繼續主導 HBM 市場，這家記憶體晶片製造商的股價今年來上漲近 50%，但今日股價高低走低跌逾 6%。
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