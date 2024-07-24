盤後速報 - 保勝光學(6517)次交易(25)日除息1.5元，參考價69.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
保勝光學(6517-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為69.7元，相較今日收盤價71.20元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|71.20
|1.5
|2.11%
|0.0
|2022/06/28
|28.5
|0.5
|1.75%
|0.0
|2015/07/24
|0.0
|0.1791
|0.0%
|0.0
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