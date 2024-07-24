盤後速報 - 樂斯科(6662)次交易(25)日除息1.65元，參考價37.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
樂斯科(6662-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
首日參考價為37.35元，相較今日收盤價39.00元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|39.00
|1.65
|4.23%
|0.0
|2023/08/16
|32.6
|1.5
|4.6%
|0.0
|2022/07/21
|29.5
|1.6
|5.42%
|0.0
|2021/08/23
|33.1
|2.0
|6.04%
|0.0
|2020/07/16
|43.35
|1.9
|4.38%
|0.0
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