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鉅亨速報

盤後速報 - 樂斯科(6662)次交易(25)日除息1.65元，參考價37.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

樂斯科(6662-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

首日參考價為37.35元，相較今日收盤價39.00元，息值合計為1.65元，股息殖利率4.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 39.00 1.65 4.23% 0.0
2023/08/16 32.6 1.5 4.6% 0.0
2022/07/21 29.5 1.6 5.42% 0.0
2021/08/23 33.1 2.0 6.04% 0.0
2020/07/16 43.35 1.9 4.38% 0.0

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