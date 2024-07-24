盤後速報 - 聚和(6509)次交易(25)日除息1.25元，參考價41.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
聚和(6509-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
首日參考價為41.45元，相較今日收盤價42.70元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|42.70
|1.25
|2.93%
|0.0
|2023/08/14
|38.4
|1.38
|3.59%
|0.0
|2022/08/26
|44.55
|1.25
|2.81%
|0.0
|2021/08/05
|54.3
|1.0
|1.84%
|0.0
|2020/08/11
|23.05
|0.7118
|3.09%
|0.0
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