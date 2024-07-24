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鉅亨速報

盤後速報 - 聚和(6509)次交易(25)日除息1.25元，參考價41.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

聚和(6509-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

首日參考價為41.45元，相較今日收盤價42.70元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 42.70 1.25 2.93% 0.0
2023/08/14 38.4 1.38 3.59% 0.0
2022/08/26 44.55 1.25 2.81% 0.0
2021/08/05 54.3 1.0 1.84% 0.0
2020/08/11 23.05 0.7118 3.09% 0.0

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