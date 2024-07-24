鴻海與河南省簽署戰略合作協議 新能源汽車試製中心開工動土

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-24 10:40

鴻海董事長劉揚偉表示，河南產業基礎良好、人才資源富集、開放優勢明顯、發展空間廣闊，富士康高度重視與河南的合作，將繼續紮根河南、深耕河南，在新技術新領域新賽道深化雙方合作，為現代化河南建設貢獻更多力量。

富士康新事業總部在去年 4 月 25 日在鄭州揭牌，當中設置電動車製造、電池技術、機器人產業等發展中心，劉揚偉當時就表示，將全力以赴面向戰略產業再造一個「新的富士康」。

鴻海也於去年 12 月 19 日公告，斥資人民幣 12 億元設立富士康新事業發展集團；再由富士康新事業發展集團斥資人民幣 5 億元，設立富士康新能源汽車產業發展 (河南) 公司，衝刺「3+3」中國市場布局。

河南省省長王凱表示，近年來，河南省委、省政府高度重視、全力支持富士康在豫發展，雙方戰略合作不斷深化，在電子資訊、智慧製造等領域取得積極成效，此次協議的簽署，標誌著雙方合作邁入了新的階段。