鴻海Q2營收1.55兆元創同期高 下半年迎旺季Q3估雙增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-05 15:58

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告，4907.25 億元，月減 10.8%、年增 1.07%；第二季營收 1.55 兆元，季增 17.37%、年增 19.12%，上半年營收 2.87 兆元，年增 3.92%；鴻海第二季營收創同期高、6 月、上半年則為同期次高。

鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。

鴻海 6 月四大產品類別月對月來看，雲端網路產品因 AI 雲端產品拉貨動能增加而有強勁成長；元件及其他產品略為衰退、電腦終端產品衰退；消費智能產品因拉貨動能保守，也呈現衰退情況。

若與去年同期相比，雲端網路產品強勁成長；元件及其他產品受惠主要業務相關零組件出貨增加、車用業務出貨成長，同樣強勁成長；電腦終端產品受惠新產品上市而顯著成長；僅消費智能產品衰退。