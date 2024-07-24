〈亞洲生技大會〉基米擴大參與生技展 打造精準醫療生態系

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-24 13:29

基米 (4195-TW) 表示，今年將攜手旗下子公司萊斯特，以及合作夥伴 Thermo Fisher 擴大參與生技展，將於展會中完整呈現從科研服務、臨床診斷到委託開發與製造 (CDMO) 的全方位解決方案，也首度公開新藥開發布局，打造精準醫療生態系。

總經理江俊奇表示，精準醫療服務鏈由上至下包含檢測、診斷、治療、監測，每個環節基米皆有布局，並提供一站式的全方位解決方案，在本次展會上的「精準醫療與基因檢測」專區將完整呈現。

江俊奇特別點出基米的展會四大亮點，包含 LDTs 服務、NGS 精準醫療檢測系統與實驗室相關設備、GMP/CDMO 服務以及新藥開發。

在 LDTs 方面，基米鎖定婦幼健康市場，推出脊髓性肌肉萎縮症 (SMA)、X 染色體脆折症等 2 項帶因率較高的遺傳性疾病檢測服務，提供孕婦在孕期產檢進行檢測，降低寶寶罹患隱性遺傳疾病的風險。

另外，因應高階基因檢測需求的增加，今年再提出癌症篩檢診斷、治療及預後，代謝遺傳與罕見基因檢測等 5 項 LDTs 申請案，目前已通過書審，也將在本次展會搶先曝光。

因應次世代基因定序 (NGS) 納保與再生醫療雙法通過，推升 LDTs 實驗室建置及 CDMO 廠擴產需求，基米先前取得賽默飛世爾的多功能基因分析儀在台灣醫院通路的獨家代理，今年再獨家取得實驗室系列部分產品 (LPD) 的台灣區經銷權，產品線包括低溫儲存設備、二氧化碳培養箱及生物安全操作櫃等。

在 GMP/CDMO 領域，本次生技展體現基米根據客戶產品的不同階段，從臨床前期的研究開發、製程優化放大與確效、分析方法開發與確效、安定性試驗到商業量產等，提供整合性的專業服務，並且展示目前進行中的 2 項疫苗佐劑產品。

至於基米跨足新藥市場的關鍵布局則在子公司萊斯特。萊斯特今年首度參加亞洲生技展，將展示與中興大學研究團隊合作開發的新型抗生素增敏劑，初始適應症將用於洗腎及置換關節的預防性感染，目前尚處於臨床前研究階段。

基米 6 月合併營收 4245 萬元，月增 13.25%，年增 30.76%；累計上半年合併營收 2.13 億元，年增 10.9%，業績逐步回穩。